Ömer Günel Oyunu Eşiyle Birlikte Kullandı
55 dakika önce
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile beraber oyunu Aydın Kuşadası Rahime Bilici İlkokulu, 1236 nolu sandıkta kullandı.
CHP Kuşadası
Belediye Başkan Adayı Ömer Günel
, eşi Duygu Gül Günel ile beraber oyunu Aydın
Kuşadası Rahime Bilici İlkokulu, 1236 nolu sandıkta kullandı.
Günel, yaptığı açıklamada, "Kentimize hayırlı uğurlu olsun. Mart'ın sonu bahar diyoruz. İnşallah yarın bahar ile karşılayacağız Kuşadası'nı" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:07 Kaynak: İHA
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