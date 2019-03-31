Son Dakika Haberleri: Ömer Günel Oyunu Eşiyle Birlikte Kullandı

Ömer Günel Oyunu Eşiyle Birlikte Kullandı

55 dakika önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile beraber oyunu Aydın Kuşadası Rahime Bilici İlkokulu, 1236 nolu sandıkta kullandı.

Ömer Günel Oyunu Eşiyle Birlikte Kullandı, System.String[]
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile beraber oyunu Aydın Kuşadası Rahime Bilici İlkokulu, 1236 nolu sandıkta kullandı.

Günel, yaptığı açıklamada, "Kentimize hayırlı uğurlu olsun. Mart'ın sonu bahar diyoruz. İnşallah yarın bahar ile karşılayacağız Kuşadası'nı" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Kuşadası, Ömer Günel, Güncel
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