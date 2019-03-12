Son Dakika Haberleri: Ömer Günel Sanayi Esnafını Dinledi

Ömer Günel Sanayi Esnafını Dinledi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Davutlar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ömer Günel Sanayi Esnafını Dinledi, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Davutlar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Belediye meclis üyesi adayları ile teker teker her esnafın dükkanını ziyaret eden Günel hem esnafın sorunlarını dinledi hem de onlara projelerini anlattı.

Davutlar'ı aday adaylığından beri çok sık ziyaret ettiğini söyleyen Günel, "Davutlar Mahallemizin sorunlarını biliyoruz. Çözümsüz kalmış sorunları tek tek çözüme kavuşturacağız. Derman Belediyecilik anlayışı ile halkımızın belediye hizmetlerinden maksimum şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Davutlar'ı mahalle anlayışı ile değil belediyecilik anlayışı ile yöneteceğiz. Bu ziyaretlerim başkanlığım döneminde daha sık olacak. Tüm sorunlarımızı teker teker çözeceğiz." dedi.

Esnafın ortak problemi olan altyapı sorunu ile ilgili Günel, "Davutlar Mahallemizin tüm sokaklarında uzun yıllardır bitmemiş olan altyapı yatırımlarını bitiyoruz. Böylelikle beldemizin temiz su, drenaj ve kanalizasyon alt yapısı sıfırdan yapılmış olacak. Faaliyete başlayan biyolojik arıtma tesisimiz, artık bu bölgemizde temiz bir denizin teminatı olacak." diyerek sanayi sitesinden ayrıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

Kuşadası, Cumhuriyet Halk Partisi, Davutlar, Ömer Günel, Politika
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