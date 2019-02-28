Ömer Günel; "Turizm Kenti Kuşadası İçin Gerekli Olan Güçlü Siyasi İrade Bende Var"

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) üyeleri ile ilk görüşmelerini değerlendirmek üzere ikinci kez bir araya geldi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) üyeleri ile ilk görüşmelerini değerlendirmek üzere ikinci kez bir araya geldi.



Geniş üye katılımı ile yapılan organizasyonda ATRO Başkanı Ozan Sayın davet için teşekkür ederek, "Seçim bildirgenizi inceledik. Hazırladığımız raporları, projeleriniz ile karşılaştırdık. Ortak noktalarda buluşuyoruz. Bugün söz rehber arkadaşlarımızın." diyerek sözü ATRO üyesi rehberlere bıraktı.



İlk intibanın 2.sinin olmadığını, turist ile karşılama anından uğurlamaya kadar hep beraber olduklarını söyleyen ATRO üyesi rehberler turistin Kuşadası'ndan ayrılırken nasıl bir intiba ile ayrıldığını, eksikler, sorunlar ve ne gibi iyileştirilmeler yapılması gerektiğini Günel ile paylaştılar.



Ömer Günel, "Turist rehberlerimizin fikirleri bizim için çok kıymetli. Sorunlarınızı uzun zamandır dinliyorum ve çözümleri için çalışıyoruz. Önceliğimiz limandan başlayarak; liman önü trafik, sahil yolu düzenlemesi, Kesedağ'ın yeniden revize edilmesi, Kuşadası olarak markalaşma sorunumuz, yeni tur rotaları belirleme ve daha pek çok konu ile ilgili hızlı bir şekilde konunun muhataplarının ortak aklı ile rotamızı belirledik. Bu kapsamda hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakın önümüzdeki hafta TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ile İstanbul'da bir araya geliyoruz. Bu görüşmemizde öncelikle bu sezon için hızlı bir şekilde ne yapabilirizi değerlendirip uzun vadede turizm kenti Kuşadası için geliştireceğimiz konuları istişare edeceğiz. Ayrıca Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 10'u içinde yer alan Efes Kongre Merkezi'ni nasıl aktif hale getireceğimizi değerlendireceğiz.



Tüm bunlar için güçlü bir siyasi irade gerekli. Bu güçlü irade bizde mevcut. Önümüzdeki 5 yıl içinde tüm bu konuştuklarımızı hayata geçirmiş olacağız. Bu iradeyi kullanmaya ilk 100 günlük acil planımızı uygulamaya başlayarak göstereceğiz." dedi. - AYDIN

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