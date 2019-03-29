Ömer Günel: "Yapılmaz Denilenin Nasıl Yapıldığını Hep Beraber Göreceğiz"

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası ve Çevresi Gezi Tekneleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası ve Çevresi Gezi Tekneleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi. Kooperatif başkanı Şeref Bademci, üyeleri adına sorunlarını Ömer Günel'e iletti.



Bademci'nin ardından söz alan Ömer Günel, "Biz bu dönem şuna özen göstereceğiz; uzun zamandır hizmetin zayıf geldiği hatta hiç gelmediği bir Kuşadası'nda yaşamaktayız. Ben denizi, denizciliği bilirim. Dayılarım kaptandır aynen sizin gibi gemileri var. Denizci esnafımın sorunları ile yakından, samimiyetle ilgileneceğim. Beni siyasete aktif olarak sokan ve talip olduğum bu görevde beni bu kadar hırslandıran şey Kuşadası'nın hizmetsizlikten usanmışlığı ve bıkkınlığıdır. Bakın sorunlarınız 20 yıl beklenecek sorunlar değil. Yapılmaz denilenin nasıl yapıldığını hep beraber göreceğiz." dedi.



Teknecilerin barınakla ilgili sorunlarını ve marina fiyatlarının yüksekliğinden şikayetlerini dinleyen Ömer Günel, teknecilerden önerilerini de istedi. Günel, "Balıkçılarımızın ve tekne sahiplerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tam donanımlı ekonomik bir halk marinası yapıyoruz. Bu alanda size özel bir alan ayırabiliriz." diyerek teknecilere 'Güzelçamlı Halk Marinası' projesini anlattı. Günel alanı belirlenmiş ve projesi hazırlanmış olan marinanın tüm izinlerinin de alınmış olduğunu; seçim sonu direk inşasına başlanacak marinada 22 tekneciye yer sağlanabileceğini söyledi. - AYDIN

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