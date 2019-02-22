Son Dakika Haberleri: Ömer Günel; "Yaşla Edinilmiş Tecrübeye Saygım Çok Büyük"

Ömer Günel; "Yaşla Edinilmiş Tecrübeye Saygım Çok Büyük"

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Tüm Emekliler Derneği'ni ziyaret etti.

Ömer Günel;
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Tüm Emekliler Derneği'ni ziyaret etti.

Kuşadası'nda 3 bin kayıtlı üyesi bulunan dernek başkanı Mehmet Çiftçi üyeleri adına istek ve sorunlarını Ömer Günel ile paylaştı.

Emeklileri dinleyen Günel, "Yaşla edinilmiş tecrübeye saygım çok büyük. O nedenle büyüklerimle fikir alışverişinde bulunmayı çok severim. Sizlerin bilgi ve birikimlerinden faydalanmak isterim. Sizlerden öyle fikirler geliyor ki inanamazsınız. Bu değerli birikimlerden faydalanmalıyız. Öncelikle 'Toprak Saha' da yapacağımız 'Kent Park' projemiz içinde düz ayak, rahatça gidip gelebileceğiniz, gününüzü rahatlıkla geçirebileceğiniz, içinde sekretaryası da olan, bilgi ve tecrübelerinizi aktarabileceğiniz bir emekli evi yapacağız. Zamanınızı değerlendirin, sporunuzu yapın, şehrin merkezinde olsun istiyoruz. Onun dışında bakım evleri projelerimiz var. Yeterli sayıda değil ve mevcutlarında şartları iyileştirilmeli. Bakım evleri de öncelikli işlerimiz arasında." dedi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, "Tüm emeklilerimiz ile birlikte bir araya gelip, çalıştay yapalım. Emeklilere bakışımızı, onların konforu için geliştirdiğimiz projelerimizi tüm detayları ile anlatalım. Gerekirse sizlerden gelen istek ve öneriler doğrulusunda bu projelerimizde geliştirme yapalım." diyerek dernekten ayrıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası, Ömer Günel, Politika
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