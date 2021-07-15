Üye Girişi
"Ömer Halis" adı verilen çocuklar kahraman adaşlarının kabrini ziyaret etti - Son Dakika

"Ömer Halis" adı verilen çocuklar kahraman adaşlarının kabrini ziyaret etti

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:31

Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan aileler Ömer Halis ismini verdikleri çocuklarıyla, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan aileler Ömer Halis ismini verdikleri çocuklarıyla, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

15 Temmuz'un simge ismi şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

İstanbul'dan gelen Büşra Akdil, AA muhabirine, darbe girişiminden sonra doğacak çocuklarına Ömer Halis ismini vermek istediklerini söyledi.

Erkek evlatlarının 2017'de dünyaya geldiğini anlatan Akdil, ismini gururla "Ömer Halis" koyduklarını ifade etti.

Çocuklarının gelecekte ismiyle gurur duyacağını vurgulayan Akdil, oğullarına Ömer Halisdemir'in kabri başında yaşadıklarını anlattıklarını dile getirdi.

Büşra Akdil ayrıca "Bir Ömer Halisdemir ölür ama bin Ömer Halisdemir doğar." dedi.

Halisdemir'in canı pahasına vatanı için şehadet şerbeti içtiğini vurgulayan baba Rahmi Akdil ise şöyle konuştu:

"Ömer Halisdemir'in kendini kahramanca ön plana atmasından etkilendik. Oğlumuz olursa ismini Ömer Halis koyma yönünde bir karar verdik. Oğlumuz olunca da ismini Ömer Halis koyduk. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. 'Kontrollü darbe' diyenleri de Allah bildiği gibi yapsın. Sadece 15 Temmuz'da değil, Ömer Halisdemir ismini her telaffuz ettiğimiz zaman, fotoğrafını her gördüğümüzde gurur yaşıyoruz."

Konya'dan gelen Taner Güler ise 15 Temmuz'u çocuklarıyla birlikte şehidi kabrinde anmak istediklerini söyledi.

Çocuğuna verdiği ismin nedenini anlatan Güler, "Eşim hamile değildi. Oğlum olursa adını Ömer Halis koyarım diye düşündüm. Sağ olsun eşim 10 gün sonra hamile olduğunu söyledi. Oğlum doğunca ismini Ömer Halis koyduk. Çocuğum ismini aldığı kişinin kabrini görsün istedim. O yüzden buraya geldik." diye konuştu.

Güler oğlunun büyüdüğünde asker olmasını arzuladığını sözlerine ekledi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Niğde, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ömer Halis' adı verilen çocuklar kahraman adaşlarının kabrini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi 11:22 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış 10:58 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu 10:53 Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı 10:24 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı
Hadise ile aşk yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın 10:18 Hadise ile aşk yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın Melih Bulu görevden alındı! 10:03 Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı

Son Dakika Haberleri
11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
10:53 Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu
10:35 15 Temmuz'da selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 5 büyük manevi dinamiği açıkladı
10:33 Gökhan'la yolları ayıran ve sağ beke transfer yapamayan Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a tutundu
10:13 R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
09:56 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı
09:55 Spor dünyasının devleri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak         
11:32
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Instagram hesabını kapattı         
11:11
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Düz yolda giderken kanalizasyon çukuruna düştü! Sürücü araçta sıkışıp baygınlık geçirdi Düz yolda giderken kanalizasyon çukuruna düştü! Sürücü araçta sıkışıp baygınlık geçirdi         
10:56
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 11:41:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ömer Halis" adı verilen çocuklar kahraman adaşlarının kabrini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement