Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Afyonkarahisar'dan uğurlandı - Son Dakika

Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Afyonkarahisar'dan uğurlandı

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında İstanbul'dan yola çıkan ve Afyonkarahisar'a ulaşan bisikletçiler Konya'ya uğurlandı.

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında İstanbul'dan yola çıkan ve Afyonkarahisar'a ulaşan bisikletçiler Konya'ya uğurlandı.

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İstanbul'dan yola çıkan profesyonel bisikletçiler, Bursa ve Kütahya'nın ardından dün Afyonkarahisar'a geldi.

Geceyi kentte geçiren bisikletçiler, Afyonkarahisar Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle Konya'ya uğurlandı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Feyzullah Dereci ile bisikletçiler katıldı.

Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, Çiçek ile Zeybek'e plaket ve bisikletçi forması hediye etti.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bisikletçilerden, büyük kahraman Ömer Halisdemir'in ailesine selam götürmelerini isteyerek, "Şehidimizin anne ve babasının ellerinden öpüyoruz, böyle bir evlat yetiştirdikleri, böyle bir kahraman yetiştirdikleri için şükranlarımızı gönderiyoruz. Bu projede, bu bisiklet turunda yer aldıkları için bisikletçilerimize tek tek teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Zeybek de "İnşallah daha sonraki yıllarda böyle bir kalkışmaya kimse cesaret edemez. Ömer Halisdemir tek değil, ülkemizde binlerce Ömer Halisdemir'ler var." dedi.

Daha sonra 25 bisikletçi polis eşliğinde Konya'ya hareket etti.

Ömer Halisdemir, Konya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Afyonkarahisar'dan uğurlandı - Son Dakika
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