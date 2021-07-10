Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'ya geldi - Son Dakika

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Kütahya'ya geldi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinden hareket ederek kente gelen sporcular Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlar ve bisiklet kulübü üyelerince karşılandı.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, AA muhabirine, belediye olarak Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'nun bu yıl 5'incisini düzenlediklerini hatırlattı.

Kütahya'da oldukça güzel karşılandıklarını aktaran Okur, şunları kaydetti:

"Bu turu yaparken hem sporcularımızın hem de spor camiasının 15 Temmuz'u unutmadığını ve unutturmayacağını anlatıyoruz. Bir daha böyle hain bir kalkışmanın olmaması için gezdiğimiz şehirlerde bunu göstermek istiyoruz." dedi.

25 sporcu, turda 1200 kilometre yol kat edecek. Bisikletçiler, Afyonkarahisar, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine ulaşacak. Güzergahta bulunan illerdeki duraklardan alınan topraklar, şehit Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülecek.

Kütahya'da bu gece konaklayacak olan grup, sabah saatlerinde Afyonkarahisar'a gitmek üzere kentten ayrılacak.