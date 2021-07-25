Üye Girişi
Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi - Son Dakika

Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi

25.07.2021 23:57
Ömer Halisdemir'e

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için "darbeci" diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için "darbeci" diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. Songül Sarıtaşlı'nın " Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri sonucu sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Sarıtaşlı, yoğun tepki üzerine Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesabını kapattı.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, basın açıklaması yaptı. Başkan Sağol, "İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Santaşlı, Twitter hesabında 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, İl Teşkilatımız ve bütün İyi Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Ayni zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz, şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kata kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" diye konuştu.

MHP'DEN TEPKİ

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, yazılı açıklama yaparak tepkisini dile getirerek "Ömer Halisdemir; bu milletin bağrında yetişmiş, vatan hainlerini alnının ortasından karışlarken bir saniye şüpheye düşmemiş, ölüme başı dik yürümüş bir kahramandır. İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir'i darbeci, terörist Semih Terzi'yi ise yaptığı paylaşımla masum göstererek darbeci zihniyette bir tavır sergilemiştir. Herkes şunu bilsin ki Ömer Halisdemir, şehadete başı dik bir şekilde yürüyen yiğittir. Vatanın kaderini değiştiren şehittir" ifadelerini kullandı.

(Nurhan İçmezİHA)

Ömer Halisdemir'e darbeci diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi
Ömer Halisdemir'e darbeci diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi

Ömer Halisdemir, İYİ Parti, 15 Temmuz, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakanı görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurdu 00:28 Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakanı görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurdu Hindistan'da tepeden düşen kayalar 9 turistin ölümüne neden oldu 00:16 Hindistan'da tepeden düşen kayalar 9 turistin ölümüne neden oldu Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu 23:41 Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi 22:10 Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in 21:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız 20:10 Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti 19:25 Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler 18:23 Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Son Dakika Haberleri
17:42 Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş         
00:49
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem         
00:20
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü         
00:04
Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi         
23:02
Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi         
21:43
Bakan Koca salgından kurtulmanın formülünü verdi: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun Bakan Koca salgından kurtulmanın formülünü verdi: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun         
21:22
Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı         
19:41
Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi         
19:20
Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini Duygu Özaslan da giydi Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini Duygu Özaslan da giydi         
18:10
Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu         
17:55
Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı         
17:09
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 01:30:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement