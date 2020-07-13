Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciye OHAL Komisyonundan ret - Son Dakika

Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciye OHAL Komisyonundan ret

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipte yer alan darbeci eski Binbaşı Fatih Şahin'in kamu görevine iadesi için Komisyona yaptığı başvuru hakkında ret kararı verdi.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipte yer alan darbeci eski Binbaşı Fatih Şahin'in kamu görevine iadesi için Komisyona yaptığı başvuru hakkında ret kararı verdi.

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası KHK'larla kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli güvenlik personelinin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna şu ana kadar 126 bin 300 müracaat yapıldı. Bugüne kadar 108 bin 200 başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, başvuruların 96 binini reddederken, 12 bin 200'ünü ise kabul etti.


Darbeci Şahin'in başvurusu için ret kararı


15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipte yer alan eski Binbaşı Fatih Şahin de OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile TSK'dan ihraç edilen isimler arasında yer aldı. Avukatı aracılığıyla Komisyona başvuran Şahin, FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne üye olmadığını iddia ederek, kamu görevine iadesini talep etti. Başvuruyu karara bağlayan Komisyon, Şahin'in kamuya iade talebini reddetti.


"Darbe teşebbüsüne iştirak ettiği mahkemece sabit"


Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde verilen ret kararında, Şahin'in darbe teşebbüsüne iştirak ettiğinin mahkemece sabit görüldüğü ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiği vurgusu yapıldı. Kararda, "Terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başvurucunun mesleğe iade talebi yerinde görülmeyerek ilgili madde uyarınca başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Ömer Halisdemir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciye OHAL Komisyonundan ret - Son Dakika
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