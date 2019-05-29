Ömer Halisdemir'in heykeline zarar verenin çocuk olduğu ortaya çıktı
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Ankara'da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in Mamak'taki heykeline saldırı düzenlendiği iddiası emniyeti harekete geçirirken, heykele zarar verenin oyun oynayan bir çocuk olduğu ortaya çıktı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:55 Kaynak: İHA
'da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir
'in Mamak
'taki heykeline saldırı düzenlendiği iddiası emniyeti harekete geçirirken, heykele zarar verenin oyun oynayan bir çocuk olduğu ortaya çıktı.
Mamak'ta şehit Ömer Halisdemir'in heykelindeki tüfeğin kırılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, parkta oynayan küçük bir çocuğun görüntülerine ulaştı. Görüntülerde heykelin yanına gelen çocuğun heykeldeki silahı uğraşarak almayı başardığı ancak daha sonra korkup tüfeği heykelin arkasına bırakarak kaçtığı belirlendi. Belediye görevlileri tarafından bulunan tüfeğin tamir edilerek heykele yeniden takılacağı öğrenildi. - ANKARA
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