Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını; soyadını Halisdemir olarak değiştirdi (3) - Son Dakika

Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını; soyadını Halisdemir olarak değiştirdi (3)

KENT PROTOKOLÜNDEN ZİYARETNiğde Valiliği tarafından şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi.

KENT PROTOKOLÜNDEN ZİYARET

Niğde Valiliği tarafından şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi. Vali Yılmaz Şimşek ile protokol üyeleri, şehidin kabrine su döktü ve karanfil bıraktı. Vali Şimşek, yaptığı açıklamada şehit Ömer Halisdemir'in o gece gösterdiği kahramanlık ve cesaretle sadece darbenin seyrini değil ülkenin de kaderini değiştirdiğini söyledi. Şimşek, "Bundan sonra gerektiği anda da milletimizin bağrından bu tür kahramanlarımız çıkacak ve hainlere asla izin vermeyecektir. Amacımız 15 Temmuz'u unutmamak ve hiçbir zaman unutturmamaktır. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum" dedi.

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Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını; soyadını Halisdemir olarak değiştirdi (3) - Son Dakika
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