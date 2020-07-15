ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ: BİZİM ZATEN KAHRAMANIMIZDI - Son Dakika

ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ: BİZİM ZATEN KAHRAMANIMIZDI
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını; soyadını Halisdemir olarak değiştirdi (2)Soner Halisdemir, şehit ağabeyi Ömer Halisdemir'in mezarına giderek dua etti.
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını; soyadını Halisdemir olarak değiştirdi (2)Soner Halisdemir, şehit ağabeyi Ömer Halisdemir'in mezarına giderek dua etti. Daha sonra açıklama yapan Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslenişinin ardından milletçe engellendiğini belirtti. Halisdemir, 'Ömer Halisdemir, aldığı emirle hain Semih Terzi'yi etkisiz hale getirmek için hedefe kilitlenmişti. Gerisi onun için önemli değildi. Bizim zaten kardeşimiz, kahramanımızdı. Şimdi tüm milletin kalbinde kahraman olarak yaşıyor. Ömer Halisdemir'in, daha önce hayatını kurtardığı bir kişi tarafından şehit edilmesi bizi üzdü' diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:13 Kaynak: DHA
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