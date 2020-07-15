Ömer Halisdemir mezarı başında anıldı - Son Dakika

(NİĞDE) Ömer Halisdemir mezarı başında anıldı

NİĞDE - 15 Temmuz Kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrinde anma programı düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Nide Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'i mezarına karanfil bırakarak dua etti.

Etkinlikler kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve 15 kişilik Kapadokya Kaplanları Halisdemir'i kabri başında dua etti.

Vali Şimşek, gazetecilere, şehit Ömer Halisdemir'in o gece gösterdiği kahramanlık ve cesaretle sadece darbenin seyrini değil ülkenin de kaderini değiştirdiğini söyledi.

Halisdemir'in bu nedenle direnişin sembolü haline geldiğini anımsatan Şimşek, şunları kaydetti: "Bundan sonra gerektiği anda da milletimizin bağrından bu tür kahramanlarımız çıkacak ve hainlere asla izin vermeyecektir. Amacımız 15 Temmuz'u unutmamak ve hiçbir zaman unutturmamaktır. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir işi 15 Temmuz'da milletin kaderinin çizildiğini belirtti.

Darbenin simge isimlerinden şehit Ömer Halisdemir'in hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Özdemir, "Niğde olarak onunla ne kadar gurur duysak azdır. Halisdemir, kara gecenin kahramanı oldu. Nevşehir'den başlatılan koşuya biz de Niğde'den katıldık ve buraya kadar koşarak geldik. 15 Temmuz'u unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız" diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletine kan kusturulmaya çalışıldığını söyleyerek, "Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bu millet sokakları, caddeleri doldurdu ve kendi iradelerine sahip çıktı. Allah, Ömer Halisdemirlerden razı olsun." diye konuştu