Ömer Halisdemir Üniversitesine ilave 440 öğrenci kontenjanı verildi - Son Dakika

Ömer Halisdemir Üniversitesine ilave 440 öğrenci kontenjanı verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde daha önce açılan 4 lisans ve 6 önlisans programına 2020-2021 eğitim döneminde ilave 440 öğrenci kontenjanı verildiği bildirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde daha önce açılan 4 lisans ve 6 önlisans programına 2020-2021 eğitim döneminde ilave 440 öğrenci kontenjanı verildiği bildirildi.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenci alımına izin verilen lisans programları kapsamında, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümüne 60, İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümüne 60, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne 40 ve Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümüne 50 kontenjan verildi.

Önlisans programları kapsamında ise Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümüne 50, Aşçılık (ikinci öğretim) Bölümüne 30, Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümüne 40, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümüne 40, Bor Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro Bölümüne 40 ve Ulukışla Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümüne 30 öğrenci kontenjanı verildi.

Üniversitenin öğrenci alımı yapılacak yeni lisans bölümlerine 210, önlisans bölümlerine ise 230 kontenjan olmak üzere toplamda 440 yeni öğrenci kontenjanı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, eğitim kalitesini artırmak ve üniversiteye yeni programlar kazandırmak için

yoğun bir gayret sarf ettiklerini belirterek, kararın üniversiteye ve Niğde'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Zübeyde Hanım, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömer Halisdemir Üniversitesine ilave 440 öğrenci kontenjanı verildi - Son Dakika
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