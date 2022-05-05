Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanıyor… - Son Dakika
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Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanıyor…

Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanıyor…

05.05.2022 15:19

TRT 1'in yeni dizisi 'Kasaba Doktoru', 6 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de beşinci bölümüyle ekranlara gelecek.

'Kasaba Doktoru'nun yeni bölümünde neler olacak:

Ömer, Yalçın tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur.

Hakan, Yalçın'ın oynadığı oyununun farkındadır. Erol ile ameliyatı üzerinden bir pazarlığa oturan Hakan, hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi projesini öğrenince işin rengi değişir. Diğer yanda hemşire Sevil'in babası rahatsızlanır. Gümüşok ekibiyle hastaneye gelen Berk, Sevil'in babasının ameliyatına girmek durumunda kalır. Hakan'ı aramaya çıkan Mine ise onu Arzu ile görünce geçmişteki kötü anıları canlanır ve ikilinin arası açılır.

Zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Barış Yalçın, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever'in yer aldığı dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstleniyor.

Kaynak: Bültenler
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Kasaba Doktoru, Ömer Yalçın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanıyor… - Son Dakika


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