Ömer İşlek'ten Korkuteli'ne "Doğal Gaz" Açıklaması

Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek Korkuteli'ne yaklaşık 47 km'lik güzergah üzerinden gelecek doğalgaz boru hattı için etüt arazi çalışmalarının başladığını söyledi.

Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek Korkuteli'ne yaklaşık 47 km'lik güzergah üzerinden gelecek doğalgaz boru hattı için etüt arazi çalışmalarının başladığını söyledi.



BOTAŞ Etüt Proje Daire Başkanı Dr. Necati Evren ve Etüt Proje Dairesi Boru Hatları Etüt Müdürü Selim Çiçek, Korkuteli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Cumhur İttifakı Korkuteli Adayı Ömer İşlek'e bilgi verdi.



Arazi etüt çalışmaları başladı



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin'in de hazır bulunduğu toplantıda BOTAŞ yetkilileri, BOTAŞ olarak Korkuteli İlçesi'ne gidecek doğal gaz hattının ön etüt arazi çalışmalarının başladığı, mühendislik projesi ihale sürecine gelindiği bilgisini verdi. Mühendislik ihalesinin hemen ardından yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini belirten BOTAŞ yetkilileri, buna göre mühendislik ihale sürecinin Nisan ayında tamamlanacağını bildirdi.



2021 Yılı sonunda doğal gaza kavuşuyor



Vakit kaybetmeksizin çalışmalara başlanacağını belirten BOTAŞ yetkilileri, planlamalara göre 2019 yılı sonunda mühendislik sürecinin tamamlanmasının beklendiğini, 2020 yılında da yapım işinin başlatılacağını, 2021 yılı sonunda Korkuteli ilçesini doğal gaza kavuşturacakları bilgisini verdi. Bucak İlçesinin Gündoğdu bölgesi üzerinden Korkuteli'ne ulaşacak doğal gaz boru hattının yaklaşık 47 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten BOTAŞ yetkilileri, projenin Enerya Dağıtım Şti.'nin şehir içi dağıtım şebekesi çalışmalarının da eş zamanlı yürütülebileceğini kaydetti.



Enerya ile eş zamanlı çalışma



Enerya'nın Korkuteli merkezindeki şebeke hazırlıklarını eş zamanlı yapabileceğini belirten yetkililer, "Yaklaşık 47 km'lik boru hattı çalışması tamamlandıktan sonra Enerya da şebeke hazırlıklarını bitirecek. Biz gazı verdiğimizde vatandaş doğalgazını kullanabilir hale gelecek" dedi.



Diğer ilçelere de gelecek



BOTAŞ yetkilileri, Korkuteli'nin ardından Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde de çalışmaların başlayacağını, doğu ilçeleri Manavgat, Alanya, Gazipaşa ilçeleri doğal gaz boru hatları ile ilgili de ön etüt çalışmalarının sürdürüldüğü bilgisini verdi.



2021'de doğalgaz kullanacağız



Cumhur İttifakı Adayı Ömer İşlek de projenin ihale aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür eden İşlek, "Korkutelili hemşerilerimizle birlikte 2021 yılında doğal gaz kullanmaya başlayacağız" dedi. - ANTALYA

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