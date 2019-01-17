Son Dakika Haberleri: Ömer Koç: Yabancı para cinsinden kaynaklara erişim oldukça zor olacak

Ömer Koç: Yabancı para cinsinden kaynaklara erişim oldukça zor olacak

1 saat önce

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırım iştahının zayıflığı, Türkiye'nin ve şirketlerin kredi notlarının düşürülmesi ve uluslararası siyasi belirsizlikler nedeniyle yabancı para cinsinden kaynaklara erişimin oldukça zor olacağını söyledi.

Ömer Koç: Yabancı para cinsinden kaynaklara erişim oldukça zor olacak, System.String[]
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırım iştahının zayıflığı, Türkiye'nin ve şirketlerin kredi notlarının düşürülmesi ve uluslararası siyasi belirsizlikler nedeniyle yabancı para cinsinden kaynaklara erişimin oldukça zor olacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:40 

Koç Holding, Ömer Mehmet Koç, Ekonomi
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