Ömer Koç: Yabancı para cinsinden kaynaklara erişim oldukça zor olacak
1 saat önce
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırım iştahının zayıflığı, Türkiye'nin ve şirketlerin kredi notlarının düşürülmesi ve uluslararası siyasi belirsizlikler nedeniyle yabancı para cinsinden kaynaklara erişimin oldukça zor olacağını söyledi.
Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç
, gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırım iştahının zayıflığı, Türkiye
'nin ve şirketlerin kredi notlarının düşürülmesi ve uluslararası siyasi belirsizlikler nedeniyle yabancı para cinsinden kaynaklara erişimin oldukça zor olacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:40
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