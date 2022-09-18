Suriye'nin Bab ilçesindeki son sıcak demir ustası Nago, atölyesinde mesleğini yaşatıyor Açıklaması - Son Dakika
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Suriye'nin Bab ilçesindeki son sıcak demir ustası Nago, atölyesinde mesleğini yaşatıyor Açıklaması

18.09.2022 12:05
Suriye'nin Bab ilçesindeki son sıcak demir ustası Nago, atölyesinde mesleğini yaşatıyor Açıklaması

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Halepli sıcak demir ustası Hüseyin Nago, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde tek başına ayakta tutmaya çalışıyor.

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Halepli sıcak demir ustası Hüseyin Nago, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde tek başına ayakta tutmaya çalışıyor.

Halep ilinden 2016'da 3 çocuğu ve eşiyle göç etmek zorunda kalan 49 yaşındaki Nago, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine yerleşti.

Çocuk yaşta demir ustalarının yanında mesleğini öğrenmeye başlayan Nago, öğrendiği sıcak demir dövme sanatını 37 yıldır devam ettiriyor.

Nago, terörden arındırılan Bab'da 40 metrekarelik dükkanında, yıkılmış binalardan topladığı demirlere şekil vererek unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yeni nesillere aktarıyor.

Bab ilçesinde bu mesleği Nago dışında başka icra eden bir kişi bulunmuyor.

Sanatıyla ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası Nago, iş yerinde ısıttığı kızgın demiri döverek balta, bıçak, kazma, çekiç ve tarım aletleri üretiyor.

Savaş şartlarının getirdiği zorluklara boyun eğmeyerek hayatını mesleğine adayan Nago, işi öğrenmek isteyenlere de eğiticilik yapıyor.

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Kaynak: AA

Suriye, Fırat, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin Bab ilçesindeki son sıcak demir ustası Nago, atölyesinde mesleğini yaşatıyor Açıklaması - Son Dakika

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