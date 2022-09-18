Bab ilçesinde bu mesleği Nago dışında başka icra eden bir kişi bulunmuyor.

Kaynak: AA

Suriye, Fırat, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriye'nin Bab ilçesindeki son sıcak demir ustası Nago, atölyesinde mesleğini yaşatıyor Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.