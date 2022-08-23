Suriye'de buğday kıtlığı tehlikeli boyutlara ulaştı

Ünlü sanatçı İlyas Salman'ın ölen Civan Canova için yaptığı paylaşım kriz yarattı

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'deki iç savaşla tarıma elverişli alanların azalması ve kış döneminin kurak geçmesi nedeniyle buğday üretimi beklentilerin çok uzağında kalırken Suriye halkının, tahıl kıtlığının gölgesinde bir yıl daha geçirmesi bekleniyor.

Suriye, 2011 öncesi yaklaşık yıllık 4 milyon ton buğday üretip ihtiyaç fazlasını ihraç eden bir ülke konumundaydı.

Rejim hükümetinin yetkililerine göre, Suriye'de bu yıl buğday ekim alanlarında daralma yaşandı. Buğday ekim alanları geçen yıla kıyasla 1,5 milyon hektardan 1,2 milyon hektara geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Suriye'de geçen yıl buğday üretimi 1,05 milyona tona düştü.

Esed rejimi her yıl en az 1,5 milyon ton buğday ithal ederken bunun büyük bir kısmını Rusya üzerinden temin ediyor.

"Buğday toplama savaşı" hız kazandı

Suriyeli çiftçilerin ürettiği buğdayı terör örgütü YPG/ PKK'ya kaptırmamak için arayışa giren rejim, kontrolündeki bölgelerde buğdayın kilogram fiyatını 2 bin Suriye lirasına (SL) çıkarırken kontrolü dışındaki bölgelerden gelecek buğdayın kilogramını 2 bin 100 SL olarak belirledi.

Bunun üzerine YPG/PKK da mayıs ayı sonunda çiftçiden satın alacağı buğdayın fiyatında artışa gitti. Örgüt, buğdayın kilogram fiyatını 2 bin 200 SL'ye çıkardı. Suriye'de karaborsa 1 ABD doları, yaklaşık 4 bin 450 SL'ye denk geliyor.

YPG/PKK, buğdayın rejim kontrolündeki bölgelere taşınmasını engellemek için tahıl taşıma şartını dayattı.

Fırat'ın doğusundaki çiftçiler, örgütün baskıları ve dayatmaları yüzünden ürünlerini örgüte satmak zorunda kalıyor.

Teröristler, üreticilerden topladıkları buğdayı toplam 28 silo ve ambarda depoluyor.

Esed rejiminin de YPG/PKK işgalindeki bölgelerde 3'ü Kamışlı ilçesinde olmak üzere toplam 13 buğday toplama merkezi bulunuyor.

Rejim güçleri çiftçiden topladığı ürünleri, Fırat'ın batısında bulunan Münbiç üzerinden tırlarla Halep ve Şam'daki depolarına taşıyor.

Tahıl ambarı Haseke'de buğday kıtlığı

Buğday ekimine elverişli toprakların yarsından fazlası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde bulunuyor.

Ülkelinin kuzeydoğusundaki Haseke ili Suriye'nin "tahıl ambarı" olarak bilinirken rejimin tarım bakanlığına göre, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Haseke'de bu yıl 324 bin hektar alan buğday ekildi.

Kuralık, iç savaş ve YPG/PKK'nın geniş ve verimli tarım arazilerine sahip bölgeleri işgal etmesi özellikle buğday üretimini sekteye uğrattı.

Öte yandan YPG/PKK bu yılki hasattan şu ana kadar yaklaşık 400 bin ton buğday depoladıklarını açıkladı. Ancak bu miktarın bölge halkına yetmeyeceği ve en az 200 bin ton buğday ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Tahıl ambarı olarak bilinen ve terör örgütü işgalindeki Haseke bölgesindeki buğday üretimindeki büyük düşüş, tehlike çanlarının çalınmasını da beraberinde getirdi.

Rejimin buğday açığı büyük

Rejim medyasında çıkan haberlere göre, rejimin kontrol ettiği bölgeler ile YPG/PKK işgalindeki bölgelerden 2 Ağustos tarihine kadar yaklaşık 513 bin ton civarında buğday topladığını belirtildi.

Ancak rejiminin kontrol ettiği bölgelerde yıllık en az 2 milyon ton buğdaya ihtiyaç duyuluyor.

Rejim, ekmek krizinin sık sık yaşandığı bölgelerinin ihtiyacını karşılamak için bu yıl da buğday açığını ithalat yoluyla kapatmaya çalışacak.