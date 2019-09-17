Son Dakika Haberleri: Ömer Köse, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı oldu
Son Dakika Güncel Haber

Ömer Köse, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı oldu

48 dakika önce

Bir süre önce Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevinden emekli olan Ömer Köse, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ömer Köse, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı oldu, System.String[]

Bir süre önce Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevinden emekli olan Ömer Köse, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.


Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcılığı görevi için Ömer Köse'nin görevlendirildiğini belirterek, Köse'ye yeni vazifesinde başarılar diledi.


1958 Kütahya doğumlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, 1985-1995 yılları arasında Kütahya Belediyesi'nde önemli görevlerde bulundu. Köse, 1995 yılından Ağustos 2019'a Dumlupınar Üniversitesi'nde Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevini yürüttü. DPÜ Merkez Kampüsü yapılaşmasının Ömer Köse'nin daire başkanlığı döneminde tamamlandığı belirtildi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Ömer Köse, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 yıl önce kimliğini kaybetti; işinden oldu, hapse girdi, hala yargılanıyor
Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu Soylu ve İmamoğlu, Adnan Menderes'i anma töreninde tokalaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 13:01:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ömer Köse, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]