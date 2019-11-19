Ömer Lütfi Mete, vefatının 10. yılında anıldı

Türk düşünce dünyasının önemli isimlerinden merhum gazeteci, yazar, senarist ve şair Ömer Lütfi Mete, vefatının 10. yılında, Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı.



Eyüpsultan Kültür Merkezinde düzenlenen anma programına konuşmacı olarak Ömer Lütfi Mete'nin oğlu, oyuncu ve senarist Ali Buhara Mete, Ali Ürey, yazar-editör Cem Sökmen ve karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan katıldı. Program Ömer Lütfi Mete'yi anlatan bir video gösterimiyle başladı. Moderatörlüğünü Seyfullah Kartal'ın yaptığı programda konuşmacılar, tüm yönleriyle Ömer Lütfi Mete'yi anlattılar.



"Sinema hayatına, kültür hayatına çok büyük katkıları oldu"



Programda yapılan konuşmalarda Mete'nin bir baba, mesleğine aşık bir gazeteci - yazar, vefakar bir dost, yardımsever bir arkadaş olduğundan bahsedilirken, oyuncu ve film yapımcısı Kaçan, "Sinema hayatına, kültür hayatına çok büyük katkıları oldu. Üreten, insana, gençlere önem veren bir insandı. Yardımseverliğiyle, insana verdiği değerle eşi benzeri olmayan çok değerli bir kişilikti. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biridir. Burada çok büyük bir kıymetten, çok değerli bir cevherden bahsediyoruz" dedi.



"Zaman geçtikçe kıymetini daha iyi anlıyorum"



Oğlu Ali Buhara Mete ise, Ömer Lütfi Mete gibi bir babaya sahip olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bana çok şeyler kazandırdı. Zaman geçtikçe kıymetini daha iyi anlıyorum. Bana öğrettiği en önemli şey öğrenme aşkı oldu. Zengin bir kalbi vardı. Yaş, statü gözetmeksizin herkesi çok önemserdi. İnsanlara verdiği bu değerden dolayı insanlar için çok değerli oldu" ifadelerini kullandı.



'Ömer Lütfi Mete kimdir'



1970 yılında basın hayatına atılan Ömer Lütfi Mete birçok gazetede yönetici ve yazar olarak çalıştı. Şiirlerini "Gülce" adlı kitabında toplayan Mete çok sayıda kitap kaleme aldı. Mete, 18 Kasım 2009'da kalp krizi nedeniyle 59 yaşında vefat etti. - İSTANBUL