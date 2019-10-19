Son Dakika Haberleri: Ömer Onan'dan asker selamı açıklaması!
Son Dakika Spor Ömer Onan'dan asker selamı açıklaması!

Ömer Onan'dan asker selamı açıklaması!

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, milli sporcularımızın selamını eleştiren Avrupa'ya tepki gösterdi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, milli sporcularımızın selamını eleştiren Avrupa'ya tepki gösterdi.


Ömer Onan, TRT Spor'a konuşurken şu sözleri kullandı;


"Gözümüz kulağımız Suriye'deydi. Kahraman Mehmetçiğimiz Suriye'de çok önemli işler yapıyordu. Alınlarının hakkıyla çok güzel bir operasyon yaptılar. Sporcularımızın asker selamını Avrupa tartışıyor ama herkes her şeyiyle kendi ülkesinin değerlerini rahatça yaparken, Türk sporculara bu baskılar niye? Hepimiz Türk sporcusuyuz. Biz boydan boya haçlı formalara karşı da oynadık. O işleri bırakacak hepsi. Milli sporcuları böyle şeylerle yıldıramazlar."


Müller, Hummels'e karşı! Basketbolda sence hangisi daha iyi? İzleyelim...


Ömer Onan, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:36 
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