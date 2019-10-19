Ömer Onan'dan asker selamı açıklaması!

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, milli sporcularımızın selamını eleştiren Avrupa'ya tepki gösterdi.



Ömer Onan, TRT Spor'a konuşurken şu sözleri kullandı;



"Gözümüz kulağımız Suriye'deydi. Kahraman Mehmetçiğimiz Suriye'de çok önemli işler yapıyordu. Alınlarının hakkıyla çok güzel bir operasyon yaptılar. Sporcularımızın asker selamını Avrupa tartışıyor ama herkes her şeyiyle kendi ülkesinin değerlerini rahatça yaparken, Türk sporculara bu baskılar niye? Hepimiz Türk sporcusuyuz. Biz boydan boya haçlı formalara karşı da oynadık. O işleri bırakacak hepsi. Milli sporcuları böyle şeylerle yıldıramazlar."



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