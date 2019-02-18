Son Dakika Haberleri: Ömer Onan'ın Acı Günü

Ömer Onan'ın Acı Günü

47 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın babası Utku Onan vefat etti.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın babası Utku Onan vefat etti.

TBF'den yapılan açıklamada, Utku Onan'ın vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumun cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajda, "Kardeşim Ömer Onan'ın babası Utku amcamızı Hakk'a uğurladık. Hepimizde büyük emeği olan Utku Onan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü de oyunculuk döneminde kaptanlık görevini üstlenen ve daha sonra basketbol takımında yöneticilik de yapan Ömer Onan'ın babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:56 Kaynak: AA

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