Son Dakika Haberleri: Ömer Onan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ömer Onan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku Onan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Onan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku Onan, son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazına TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, federasyon yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncuları Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome, Ahmet Düverioğlu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın yanı sıra basketbol camiasından isimler katıldı.

Ömer Onan ve ailesi, cenaze öncesinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Utku Onan'ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Türkiye, basketbol, Ömer Onan, Spor
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