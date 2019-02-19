Son Dakika Haberleri: Ömer Onan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ömer Onan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

41 dakika önce

- Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı.

- Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı. Onan ailesini spor, sanat ve iş dünyasından sevdikleri yalnız bırakmadı.
TBF CEO'su Ömer Onan'nın babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü 2. Başkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko oyuncuları Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome Ahmet Düverilioğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ile Mahmut Uslu, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Onan ailesi cenaze namazı öncesinde taziyeleri tek tek kabul etti. Utku Onan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

basketbol, Türkiye, Ömer Onan, Spor
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