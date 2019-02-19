Ömer Onan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
41 dakika önce
- Ömer Onan'ın babası son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı.
- Ömer Onan
'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Türkiye
Basketbol Federasyonu CEO
'su Ömer Onan'ın hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı. Onan ailesini spor, sanat ve iş dünyasından sevdikleri yalnız bırakmadı.
TBF CEO'su Ömer Onan'nın babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu
Mezarlığı'nda öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
, A Milli Basketbol Takımı
Başantrenörü Ufuk Sarıca
, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü
2. Başkanı Semih Özsoy
, Fenerbahçe Beko
oyuncuları Melih Mahmutoğlu
, Luigi Datome Ahmet Düverilioğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım
, eski yöneticilerden Ali Yıldırım
, Şekip Mosturoğlu
ile Mahmut Uslu
, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu
ve Arda Turan
ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Onan ailesi cenaze namazı öncesinde taziyeleri tek tek kabul etti. Utku Onan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:10 Kaynak: İHA
Eski Basketbolcu Ömer Onan'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
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