Son Dakika Haberleri: Ömer Onan'ın Babası Utku Onan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ömer Onan'ın Babası Utku Onan Son Yolculuğuna Uğurlandı

13 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı.

Ömer Onan'ın Babası Utku Onan Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazına takiben kılınan cenaze namazına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü 2'nci Başkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, oyuncular Luigi Datome, Ahmet Düvelioğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu ile Mahmut Uslu, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Ömer Onan ve ailesi cenaze namazı öncesinde taziyeleri tek tek kabul etti. 

Utku Onan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin gelişi

Ömer Onan'ın taziyeleri kabulü

Cenaze namazından görüntüler

Aziz Yıldırım, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mahmut Uslu'nun bir araya gelişi, detaylar

Cenaze töreninden detaylar

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:54 Kaynak: DHA

basketbol, Türkiye, Ömer Onan, Spor
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