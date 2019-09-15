Son Dakika Haberleri: Ömer Pullu; "Hedefim derece yapmak"
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Ömer Pullu; "Hedefim derece yapmak"

54 dakika önce

Antalya'ya düzenlenen gençler atletik fizik yarışması +178 kategorisinde Balıkesir'i temsil Ömer Pullu Nisan ayında düzenlenecek yarışlarda derece hedefliyor.

Ömer Pullu;

Antalya'ya düzenlenen gençler atletik fizik yarışması +178 kategorisinde Balıkesir'i temsil Ömer Pullu Nisan ayında düzenlenecek yarışlarda derece hedefliyor.


Antalya Anfaş Fuar alanında düzenlenen gençler atletik fizik yarışmasında boy gösteren vücut geliştirici Ömer Pullu 40 kişinin katıldığı yarışmada iyi bir performans göstererek Balıkesir'e döndü.


Performansı ve spor hayatı ile ilgili değerlendirmede bulunan 20 yaşındaki Besyo öğrencisi Ömer Pullu; "3 yıldır bu sporu yapıyorum ve 7 yaşımdan beri sporun içindeyim. Karate'de milli sporcuyum. Ayrıca 2. kademe fitness antrenörüyüm. Antalya'daki yarışmada istediğim gibi bir performans sergiledim. Güzel bir form yakaladım ve tecrübe edindim. Şimdi Nisan ayında tekrar yarışmalar olacak. Burada artık derece hedefliyorum. Nisan'da yapılacak yarışmalar için sponsor desteğine ihtiyacım olacak. Balıkesir'in idari amirlerine ve sporu seven insanlarından desteklerini bekliyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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