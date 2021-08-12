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Ömer Sağıroğlu: "Protokol tribünündeki karışık yapı giderilmeli" - Son Dakika

Ömer Sağıroğlu: "Protokol tribünündeki karışık yapı giderilmeli"

12.08.2021 13:30
Ömer Sağıroğlu:

TRABZON (İHA) Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Medical Park Stadyumu'ndaki protokol tribünüyle ilgili tartışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.

TRABZON (İHA) Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Medical Park Stadyumu'ndaki protokol tribünüyle ilgili tartışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, stadyumlarında yer alan protokol tribünü ile alakalı açıklamalarda bulundu. Herkesin tribündeki durumlardan dolayı şikayetçi olduğunu ifade eden Sağıroğlu, " Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüz, misafir kulüplerin yöneticileri, kendi yöneticilerimiz ve kendi misafirlerimiz dahil herkes bu konudan şikayetçi. Protokol tribünündeki karışık yapının giderilmesi artık bir mecburiyet haline geldi. Son günlerde Medical Park Stadyumu'nda oynadığımız müsabakalarda protokol tribünüyle ilgili çok sayıda şikayet alıyoruz. Sadece biz değil TFF ve diğer kurumlara da pek çok şikayet gidiyor. Protokol tribünün düzenlemesinin bize veya TFF'ye ait olduğu zannediliyor. Burada bizim 50 kişilik, TFF'nin de 20 kişilik kontenjanı var. 230 kişinin yer aldığı tribünde geri kalan tüm koltuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait. Çeşitli kanallardan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ulaşan herkes iç saha maçlarımızda protokol tribününe akredite ediliyor. Kim olduğu bilmediğimiz, tanımadığımız, denetleyemediğimiz kişiler protokol tribününde maç izliyor" dedi.

"Herkes şikayetçi"

Protokol tribününde yaşanan bu tablodan herkesin şikayetçi olduğunu ifade eden Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "TFF'den müsabakayı izlemek için gelen kişiler belli. Kulübümüz de 50 kişilik kontenjanını yönetim kurulu arkadaşlarımız, kurul başkanlarımız, kurul yöneticilerimiz ve eski futbolcularımız ile dolduruyor. Şehrimizin protokolü, Vali Bey, Emniyet Müdürümüz, Belediye Başkanlarımız protokoldeki yerini alıyor. Sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından akredite edilen kişiler tribüne giriyor. Kim olduklarını bilmiyoruz, nasıl akredite olduklarını bilmiyoruz, denetleyemiyoruz. Geliyor ve giriyorlar. Bu durumdan haliyle o tribünde yer alan üst düzey protokol çok şikayetçi oluyor. Bu şikayetler bizlere geliyor, TFF'ye gidiyor, şifahen orada bulunanlar söyleniyor ancak burada inisiyatif Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde" diye konuştu.

"Yol geçen hanı gibi oldu"

Trabzonspor'un protokol tribünün bir temsil yeri olduğunu belirten Ömer Sağıroğlu, "Protokol tribünü şehrimizin ve Trabzonsporumuzun temsil yeri. Oranın en güzel, en şık, en nezih bir biçimde olması gerekiyor. Ancak protokol tribünü amiyane tabirle adeta 'yol geçen hanı' oldu. Saygısızlık etmek istemiyoruz ama kabul edemeyeceğimiz durumlar yaşanıyor. Protokolde yer alan herkes bizim başımızın tacı ancak her gelen kendisiyle birlikte 10 kişiyi içeriye sokuyor. Bir milletvekili geliyor, yanında 10 kişi. Bir eski milletvekili geliyor, yanında 8 kişi. Bir partinin il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyesi. Geliyorlar ve kendileriyle birlikte 5-10 kişiyi protokol tribününe sokuyorlar. 10-15 bürokrat gelse, yanlarında getirdikleriyle birlikte 150 kişilik tribün oluyor. Protokolde ayakta maç izleyenler, merdivene oturup maç izleyenler var. Bizlere, şehrimize, Trabzosporumuza yakışmayan görüntüler oluşuyor" dedi.

"Acilen çözüm bulmalıyız"

Protokol tribünündeki yaşanan bu soruna acilen bir çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Sağıroğlu, "Bazen çok zor durumda kalıyoruz. Deplasman takımının başkanını, yöneticilerini stadımızda, evimizde ağırlıyoruz. Protokol tribününe giren kişiler, misafirlerimize hakaret ediyor. Küfürler, tepkiler, bağırtılar bazen müsabakaları izlerken yüzümüz kızarıyor. Ne dediğini, ne yaptığını bilmeyen kişilerin tepkileri yüzünden misafirlerimize karşı bizleri utandırıyorlar. Buna acil çözüm bulmamız lazım. Geçtiğimiz günlerde TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu ve Divan Başkanımız Ali Sürmen de bu konuya değindiler. Çok haklı ve çok doğru biçimde konuyu ifade ettiler. Protokol tribünü TFF'nin veya Trabzonspor'un kontrolünde olsa, konuyu çözeriz ancak biz de bir yere kadar müdahale edebiliyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ömer Sağıroğlu: 'Protokol tribünündeki karışık yapı giderilmeli' - Son Dakika Spor


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