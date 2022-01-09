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Ömer Şen'in kişisel sergisi "Otantisite 5" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Ömer Şen'in kişisel sergisi "Otantisite 5" sanatseverlerle buluştu

09.01.2022 13:35
Ömer Şen'in kişisel sergisi "Otantisite 5" sanatseverlerle buluştu

Aygül Okutan'ın küratörlüğünü üstlendiği, sanatçı Ömer Şen'in kişisel sergisi "Otantisite 5" açıldı.

Aygül Okutan'ın küratörlüğünü üstlendiği, sanatçı Ömer Şen'in kişisel sergisi "Otantisite 5" açıldı.

Üsküdar'daki Kurukahveci Hafız Ahmet'in üst katındaki Kahve Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan sergide sanatçının 15 eseri yer aldı.

Sanatçı Ömer Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzel Sanatlar Fakültesinin Türk Sanatları bölümünde eğitim aldığını ve 20 yıldır çeşitli sanat dallarında çalışmalar yaptığını söyledi.

Tezhip ve resim eğitiminin ardından Hattat Hasan Çelebi'den hüsnühat dersleri aldığını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Yirmi yıllık bir serüven. Geleneksel temelli yenilikçi bir anlayışla eserler üretiyorum. Çalışmalarımın temelinde gelenekselden besleniyorum. Kişisel olarak da beşinci sergim. Resimlerimde de Türk sanatları motiflerini kullanarak yenilikçi tarzda eserler üretmeye devam ediyorum."

"3 farklı bölümde 15 eser sergileniyor"

Sergide motifler, runik alfabe ve divani harfler olmak üzere 3 farklı bölümde 15 eserin yer aldığı bilgisini paylaşan sanatçı, eserlerinin ziyaretçiler tarafından beğenildiğini dile getirdi.

Üsküdar'daki atölyesinde çalışmalarına devam ettiğini aktaran Ömer Şen, "Eserlerim yurt içi ve yurt dışında çeşitli karma sergilerde yer aldı. Yurt dışında Londra Bienali, İtalya'da Florensa Bianeli ve Katar Art Festivaline katıldım." değerlendirmesinde bulundu.

"Kahve ile sanatı buluşturmak istedik"

Kurukahveci Hafız Ahmet işletme sahibi Abdussamet Kurukahveci ise sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

" İstanbul'da kahve yolculuğumuz 15 yıl önce başladı. Bu yolculuğa çıkınca sanatseverler bizim mekanımızı sevmeye başladı, biz de onları sevdik. En başından beri kahveye hep sanat gözüyle bakıyorduk. Çünkü kahve kavurmak incelikleri olan ayrı bir sanat bizim için."

Kahveyle sanatı buluşturmak istediklerini ve mekanlarının bir kısmını sanatsever dostlarına ayırdıklarını aktaran Kurukahveci, "'Kahve Buluşturur' sloganıyla başlamış olduk. Burada 8-9 sergi açtık. Bu yolculuk devam edecek. Çok memnunum ve mutluyum. Kahve de buluşturuyor gerçekten." şeklinde konuştu.

Sergi hakkında

Sanatçı Ömer Şen, "Otantisite 5" adlı kişisel sergisinde, hat ve tezhip sanatındaki küçük motiflerin güzelliğini vurgulamak için 2 metreye kadar büyüterek soyut ve modern yüzlerini gösteriyor.

Orta Asya Türklerinden esinlenerek runik harflerden ve Anadolu kilim motiflerinden esinlenerek hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin küratörlüğünü Aygül Okutan üstleniyor.

Sergi, 23 Ocak'a kadar Üsküdar'daki Kurukahveci Hafız Ahmet'in üst katındaki Kahve Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Ömer Şen'in kişisel sergisi Otantisite 5 sanatseverlerle buluştu
Ömer Şen'in kişisel sergisi Otantisite 5 sanatseverlerle buluştu
Ömer Şen'in kişisel sergisi Otantisite 5 sanatseverlerle buluştu
Ömer Şen'in kişisel sergisi Otantisite 5 sanatseverlerle buluştu

YORUMLAR
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Hasan Çelebi, Üsküdar, Hattat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömer Şen'in kişisel sergisi 'Otantisite 5' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömer Şen'in kişisel sergisi "Otantisite 5" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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