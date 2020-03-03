Ömer Seyfettin'in sıra dışı hayatı ilk kez tiyatro sahnesinde

Ödüllü yazar Kosta Kortidis'in usta kalemiyle sahne taşıdığı yeni tiyatro oyunu "Deli Şair Ömer Seyfettin"; büyük hikayecinin ölüm yıldönümü olan 5 Mart'ta İstanbul'da seyirci ile buluşuyor. Oyun aynı zamanda bir kitap kampanyasına da imza atıyor; yıl boyunca süren gösterimlerinde seyircilerin katkısıyla da Batman Ömer Seyfettin İlkokulu'na kitaplık kazandırmak için kitap toplama kampanyası düzenleniyor.



Psikolojik bir gerilime dayalı; derin, yoğun ve yalın bir çarpıcılıkta sahnelenen eserde, Ömer Seyfettin'in 4 Mart 1920'de şeker hastalığı nedeniyle ağır komaya girdiği gün konu ediniliyor. Oyunda Ömer Seyfettin'in ağır koma halindeyken, düşünceleri, duyguları, kendisinden uzakta olan kızına özlemi ve Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren Mustafa Kemal ve arkadaşlarına desteği dile getiriliyor.



Ölümünün 100. Yıldönümünde 5 Mart 2020'de Profilo Kültür Merkezi'nde dünya prömiyerini yapacak olan eserde; Ömer Seyfettin'i Sinan Çelik, Cenap Şahabettin'i Kosta Kortidis canlandırırken, Ali Canip Yöntem'e Okan Şevket Duman, Ömer Seyfettin'in eşi Calibe'ye Aslı Çelebi, Hekim Simon'a ise Akın Kaplan hayat veriyor.



Oyun ile Ömer Seyfettin İlkokulu'na kitaplık kazandırılacak



Deli Şair Ömer Seyfettin oyunu ile aynı zamanda bir sosyal sorumluluk kampanyasına da imza atılacak. İzleyicilerin yanlarında getireceği kitaplar ile Batman'da bulunan Ömer Seyfettin İlkokulu'na da çocuk kitaplarından oluşan bir kitaplık kazandırılacak.