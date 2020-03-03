Ömer Seyfettin'in sıra dışı hayatı ilk kez tiyatro sahnesinde - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ömer Seyfettin'in sıra dışı hayatı ilk kez tiyatro sahnesinde - Son Dakika Magazin

Ömer Seyfettin'in sıra dışı hayatı ilk kez tiyatro sahnesinde

6 saat önce

Ödüllü yazar Kosta Kortidis'in usta kalemiyle sahne taşıdığı yeni tiyatro oyunu "Deli Şair Ömer Seyfettin"; büyük hikayecinin ölüm yıldönümü olan 5 Mart'ta İstanbul'da seyirci ile buluşuyor.

Ömer Seyfettin'in sıra dışı hayatı ilk kez tiyatro sahnesinde, System.String[]

Ödüllü yazar Kosta Kortidis'in usta kalemiyle sahne taşıdığı yeni tiyatro oyunu "Deli Şair Ömer Seyfettin"; büyük hikayecinin ölüm yıldönümü olan 5 Mart'ta İstanbul'da seyirci ile buluşuyor.  Oyun aynı zamanda bir kitap kampanyasına da imza atıyor; yıl boyunca süren gösterimlerinde seyircilerin katkısıyla da Batman Ömer Seyfettin İlkokulu'na kitaplık kazandırmak için kitap toplama kampanyası düzenleniyor.


Psikolojik bir gerilime dayalı; derin, yoğun ve yalın bir çarpıcılıkta sahnelenen eserde, Ömer Seyfettin'in 4 Mart 1920'de şeker hastalığı nedeniyle ağır komaya girdiği gün konu ediniliyor. Oyunda Ömer Seyfettin'in ağır koma halindeyken, düşünceleri, duyguları, kendisinden uzakta olan kızına özlemi ve Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren Mustafa Kemal ve arkadaşlarına desteği dile getiriliyor.


Ölümünün 100. Yıldönümünde 5 Mart 2020'de Profilo Kültür Merkezi'nde dünya prömiyerini yapacak olan eserde; Ömer Seyfettin'i Sinan Çelik, Cenap Şahabettin'i Kosta Kortidis canlandırırken, Ali Canip Yöntem'e Okan Şevket Duman, Ömer Seyfettin'in eşi Calibe'ye Aslı Çelebi, Hekim Simon'a ise Akın Kaplan hayat veriyor.


Oyun ile Ömer Seyfettin İlkokulu'na kitaplık kazandırılacak


Deli Şair Ömer Seyfettin oyunu ile aynı zamanda bir sosyal sorumluluk kampanyasına da imza atılacak. İzleyicilerin yanlarında getireceği kitaplar ile Batman'da bulunan Ömer Seyfettin İlkokulu'na da çocuk kitaplarından oluşan bir kitaplık kazandırılacak.

Ömer Seyfettin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 3 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Survivor'da Tayfun ve Nisa arasında dikkat çeken yakınlaşma İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı

Son Dakika Haberleri
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 20:06:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ömer Seyfettin'in sıra dışı hayatı ilk kez tiyatro sahnesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]