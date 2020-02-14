"Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı"nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

"Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı"nın tanıtımı yapıldı

12 dakika önce

Öykücü Ömer Seyfettin'in adı, vefatının 100'üncü yılın nedeniyle Sancaktepe Belediyesinin kültür sanat sezonuna verildi.

Öykücü Ömer Seyfettin'in adı, vefatının 100'üncü yılın nedeniyle Sancaktepe Belediyesinin kültür sanat sezonuna verildi.

Yıl boyunca farklı alanlarda birçok etkinliğin gerçekleştirileceği kültür sanat sezonunun tanıtımı, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Döğücü, burada yaptığı konuşmada, kültür sanat faaliyetlerinden büyük keyif aldığını belirterek, "Bizim çocukluğumuzdan gelen, kitaplarını okuduğumuz, kısa hikayeciliğin Türkiye'deki en önemli isimlerinden birisi Ömer Seyfettin. Hikayelerinin çoğunda da milli ve manevi değerleri yalın ve güzel bir şekilde aktaran biri. Gençken kalbimizi ferahlatan, kalbimize dokunan öykülerini okuduğumuz önemli bir yazarımız." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe'deki gençlerin de aynı duyguları yaşaması amacıyla kültür sanat yılına bu ismi verdiklerini anlatan Döğücü, "Onlar da bu güzel ismi, bu güzel öyküleri, bu güzel anlatımı hissetsinler ve Ömer Seyfettin'i tanısınlar. Çünkü gittikçe unutulmaya başladığını düşündüğümüz bir isimdi. Ömer Seyfettin'i yeniden canlandırmak istedik. Bununla ilgili de çeşitli kültür sanat faaliyetleri düşündük 2020 yılı için." diye konuştu.

Döğücü, gençlerin hayal kurmasının önemine değinerek, onların eski değerlerden kopmamasını sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

Gençlere ulaşmanın yolunun dijital dünyadan geçtiğine vurgu yapan Şeyma Döğücü, kültür sanat faaliyetlerine kimlik kazandırmak, gençleri birçok alanın yanı sıra tiyatro akademisiyle de kültür sanat dünyasının içine sokmak istediklerini sözlerine ekledi.

Dijital müzenin ilki Farabi ile ilgili olacak

Önceliği gençlere vermeyi amaçlayan Sancaktepe Belediyesi, yıl boyunca ilçedeki tüm ortaöğretim okullarında "Dersimiz Ömer Seyfettin" etkinliği gerçekleştirecek. Derslerde usta isimler, gençlere hem Ömer Seyfettin'i anlatacak, hem de onlara usta yazarın kitaplarını hediye edecek.

Bunun yanı sıra eylülden itibaren "Pembe İncili Kaftan" tiyatrosu Sancaktepelilerle buluşacak ve ekim ayında uluslararası bir Ömer Seyfettin oturumu düzenlenecek.

Bu yıl 30 Ağustos'a yetiştirilmesi planlanan Sancaktepe Dijital Müzesi'nde de ilk konsept, UNESCO'nun "Farabi Yılı" ilan etmesinden dolayı Farabi ile ilgili olacak ve müzenin konsepti her yıl 30 Ağustos'ta yenilenecek.

Kentlilik bilincinin artmasına yönelik olarak kurulacak "Çek Bir Sancaktepe" kısa film atölyesinde "sözlü tarih", "mekan bilinci", "tarihi-kültürel miras" ve "bugünün Sancaktepe'si" başlıklarıyla çekilen kısa belgeseller izleyicilerle buluşacak.

Son dönemde İstanbul'un tek kadın belediye başkanına sahip olan Sancaktepe Belediyesinde ayrıca, özellikle 28 Şubat, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ve 15 Temmuz gibi günlerde kadın odaklı kültür sanat hamlelerine imza atılacak.

Ömer Seyfettin, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Farabi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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