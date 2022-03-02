Ömer Seyfettin vefatının 102. yılında memleketinde anılıyor - Son Dakika
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Ömer Seyfettin vefatının 102. yılında memleketinde anılıyor

02.03.2022 16:27
Ömer Seyfettin vefatının 102. yılında memleketinde anılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Gönen Belediyesince bu yıl 33. kez düzenlenen "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Gönen Belediyesince bu yıl 33. kez düzenlenen "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" etkinlikleri başladı.

Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından Ömer Seyfettin, vefatının 102. yılında memleketi Gönen'de törenle anıldı.

Ömer Seyfettin Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Ömer Seyfettin Anıtı'na çelenk bıraktı.

Palaz, burada yaptığı konuşmada, gençleri edebiyata teşvik etmek için kültür ve sanat etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.

Ömer Seyfettin'in çok önemli eserler bıraktığını belirten Palaz, "Vefatının 102. yılında büyük yazar Ömer Seyfettin'in Türklüğe ve Türkçe'ye yapmış olduğu hizmetleri ve aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, rahmet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında, Gönen Belediyesi Sergi Salonu'nda Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi Resim Kulübü öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Program, Gönen Yöresel Halk Oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

"Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası", şiir dinletisi, mevlit, konser ve tiyatro gibi etkinliklerle 6 Mart Pazar günü akşamına kadar devam edecek.

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Ömer Seyfettin, İbrahim Palaz, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömer Seyfettin vefatının 102. yılında memleketinde anılıyor - Son Dakika


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