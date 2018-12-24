Son Dakika Haberleri: Ömer Seyfi Paça, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne Atandı

Ömer Seyfi Paça, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne Atandı

33 dakika önce

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle tutuklanmasının ardından yerine Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça atandı.

Ömer Seyfi Paça, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne Atandı, System.String[]
Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle tutuklanmasının ardından yerine Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça atandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tarihi eser operasyonu kapsamında Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine Çaycuma Emniyet Müdürlüğü'ne Kilimli Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça getirildi. Paça Çaycuma Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra Kozlu Emniyet Müdürlüğü görevleri de yapmıştı. Paça, Kilimli Emniyet Müdürlüğü'nün ardından yeniden Çaycuma Emniyet Müdürü olarak atandı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:36 Kaynak: İHA

Kilimli, Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Kılıç, Çaycuma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü, Tarihi Eser Kaçakçılığından Tutuklandı Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!

Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:09:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ömer Seyfi Paça, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne Atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]