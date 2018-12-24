Ömer Seyfi Paça, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne Atandı
33 dakika önce
Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle tutuklanmasının ardından yerine Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça atandı.
Çaycuma
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç
'ın tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle tutuklanmasının ardından yerine Kilimli
İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça atandı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü
KOM ekiplerince tarihi eser operasyonu kapsamında Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine Çaycuma Emniyet Müdürlüğü'ne Kilimli Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça getirildi. Paça Çaycuma Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra Kozlu
Emniyet Müdürlüğü görevleri de yapmıştı. Paça, Kilimli Emniyet Müdürlüğü'nün ardından yeniden Çaycuma Emniyet Müdürü olarak atandı. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:36 Kaynak: İHA
Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü, Tarihi Eser Kaçakçılığından Tutuklandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!
Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz