Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da - Son Dakika Spor

Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da

6 saat önce

BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da, System.String[]

BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.


BB Erzurumspor, tecrübeli forvet Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

Erzurumspor Kulübü, Ömer Şişmanoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:28 Kaynak: İHA
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