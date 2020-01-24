Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da

BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.



BB Erzurumspor, tecrübeli forvet Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. - İSTANBUL