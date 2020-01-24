Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da
6 saat önce
BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:28 Kaynak: İHA
BB Erzurumspor'da Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
BB Erzurumspor, tecrübeli forvet Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik