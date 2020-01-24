Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da - Son Dakika Spor

Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da

6 saat önce

BB Erzurumspor, tecrübeli forvet Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da, System.String[]

BB Erzurumspor, tecrübeli forvet Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.


Erzurumspor Kulübü, Ömer Şişmanoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:16 
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