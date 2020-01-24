Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor'da
6 saat önce
BB Erzurumspor, tecrübeli forvet Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
BB Erzurumspor, tecrübeli forvet Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:16
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