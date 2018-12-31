Ömer Tan, Mahalle Esnaflarıyla
1 saat önce
Erenler Merkez Mahalle Muhtar Adayı Ömer Tan; seçim bölgesinde bulunan esnafları ziyaret ederek; "hayırlı işler" dileklerinde bulundu.
TAN: "7/24 mahalle sakinlerimizle iç içe olacağız"
Çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Erenler Merkez Mahalle Muhtar Adayı Ömer Tan; mahallesinde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek, hem sorunları dinledi, hem destek istedi.
"Esnaf ve mahalle sakinlerimiz, sosyal dayanışma noktasında sorun ve isteklerini bize bildirecek" diyen Ömer Tan; "Gerekirse tek tek dolaşıp sorunları dinleyerek çözüm noktasında gerekli mercilere bildireceğiz. Sadece evrak mühürleyen, değerli evrak veren bir kurum yerine, 7/24 mahalle sakinlerimizle iç içe yakın temas da, çözüm odaklı çalışacağız. Ciddi mana da projeler ürettik. Mahallemize bu projeleri kazandırmak ve daha yaşanabilir, renkli bir mahalle olma hedefinde, seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:21 Kaynak: Bültenler
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