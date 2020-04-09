Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Son Dakika

Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Tayyip Arslan (9), kitap almak için harçlıklarından biriktirdiği 166 lira 30 kuruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Koronavirüs salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiyem ' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yoğun ilgi devam ediyor. Manavgat'ta yaşayan Toros İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Tayyip Arslan, kitap almak için biriktirdiği 166 lira 30 kuruşu, babasının aracılığıyla kampanyaya bağışladı.

Kitap almak için sene başından beri kumbarasında okul harçlıklarını biriktirdiğini söyleyen Ömer Tayyip Arslan, kampanyayı televizyonda gördüğünü söyledi. Salgın nedeniyle, insanların işine gidemediğini, okulların kapandığını, en sonunda kendilerine de sokağa çıkma yasağı geldiğini belirten Arslan, 'Ben de kumbaramda kitap almak için biriktirdiğim parayla, Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katılmak istedim. İhtiyacı olan bir insanın ihtiyacı giderilir" dedi.

KİTAP ALMAK İÇİN BİRİKTİRİYORDU

Kumbarasında yaz aylarında okumak amacıyla kitap almak için biriktirdiği harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Ömer Tayyip Arslan, kampanyayı televizyondan görüp çok etkilendiğini söyledi. Bu nedenle kendisinin de yardım yapmak istediğini ve aklına kumbarasında biriktirdiği harçlıklarının geldiğini söyleyen Ömer Tayyip Arslan, "Bazı kişiler yapmış ben de yapmak istedim. Annemle babama söyledim. Kumbaramdaki 166 lira 30 kuruşu bağışladım" dedi.

Ömer Tayyip Arslan'ın bir otelde elektrikçi olarak çalışan babası Halil Arslan ise "Tayyip televizyonda haberlerde kendi yaşıtlarının bağışlarını görmüş. Başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da isteğini duyunca, 'Baba ben de yatırmak istiyorum' dedi. Kumbarasındaki parasını saydık. Sokağa çıkma yasağı olduğu için kendisi adına ben götürüp Vakıfbank'ta kampanya hesabına yatırdım" dedi.

VALİ KARALOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Ömer Tayyip Arslan'ın bağışından sosyal medya vasıtasıyla haberdar olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabında "Ömer Tayyip gözlerinden öpüyorum. Allah hayrını kabul etsin" paylaşımında bulundu.