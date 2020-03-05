Ömer Toprak'tan sevindirici haber - Son Dakika
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Ömer Toprak'tan sevindirici haber

14 dakika önce

Almanya Kupası çeyrek final maçında Eintracht Frankfurt'a 2-0 mağlup olarak kupadan elenen Werder Bremen'de sakatlanarak sahayı sedyeyle terkeden milli futbolcu Ömer Toprak'tan iyi haber geldi.

Ömer Toprak'tan sevindirici haber, System.String[]

Almanya Kupası çeyrek final maçında Eintracht Frankfurt'a 2-0 mağlup olarak kupadan elenen Werder Bremen'de sakatlanarak sahayı sedyeyle terkeden milli futbolcu Ömer Toprak'tan iyi haber geldi.

Werder Bremen Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, fibula kemiği kırığı şüphesi nedeniyle hastaneye getirilen Ömer Toprak'ın yapılan tetkikleri sonucunda kırık tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun yarasına dikiş atıldıktan sonra hastaneden taburcu edildiği de ifade edildi.

Öte yandan yeşil-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada milli futbolcunun sakatlığının süresi konusunda bir bilgi yer almadı.

Ömer Toprak, Werder Bremen'in Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında deplasmanda Hertha Berlin ile oynanacağı müsabakada forma giyemeyecek.


Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Ömer Toprak, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21 Kaynak: DHA
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