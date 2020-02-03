Ömer Toraman'dan Türk-İş'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Toraman'dan Türk-İş'e ziyaret - Son Dakika

Ömer Toraman'dan Türk-İş'e ziyaret

6 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türk-İş Kütahya İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Ömer Toraman'dan Türk-İş'e ziyaret, System.String[]

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türk-İş Kütahya İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.


Vali Toraman, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Kütahya İl Temsilcisi Ramazan İlhan ve Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla bir araya geldi.


Faaliyetler hakkında Vali Toraman'a bilgiler veren TÜRK-İŞ Kütahya İl Temsilcisi Ramazan İlhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Ramazan İlhan, Kütahya, Türk İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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