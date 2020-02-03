Ömer Toraman'dan Türk-İş'e ziyaret - Son Dakika

Ömer Toraman'dan Türk-İş'e ziyaret
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Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türk-İş Kütahya İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türk-İş Kütahya İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.
Vali Toraman, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Kütahya İl Temsilcisi Ramazan İlhan ve Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla bir araya geldi.
Faaliyetler hakkında Vali Toraman'a bilgiler veren TÜRK-İŞ Kütahya İl Temsilcisi Ramazan İlhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - KÜTAHYA
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