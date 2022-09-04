Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti

Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi 'nin Hukuk Fakültesi 'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müdürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir. Öte yandan İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: DHA

Ömer Tuğrul İnançer, Güncel, Son Dakika

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