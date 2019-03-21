Son Dakika Haberleri: Ömer Ümran Özdenören, Genç İletişimcilerle Sinema Teşvikleri Üzerine Konuştu

Ömer Ümran Özdenören, Genç İletişimcilerle Sinema Teşvikleri Üzerine Konuştu

1 saat önce

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 15. Kar film festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Ömer Ümran Özdenören, Genç İletişimcilerle Sinema Teşvikleri Üzerine Konuştu, System.String[]
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 15. Kar film festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin 2. gününde, Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ömer Ümran Özdenören iletişimcilerle sinema teşvikleri üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kar Film Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğin 2. Gününde Ömer Ümran Özdenören öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin film çekim merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Özdenören 'Geçen sene 178 yerli film çekildi ve 70 milyonla izleyiciyle seyirci rekoru kırıldı. Türkiye'nin film çekim merkezi olması için çalışıyoruz.150 milyon dolar olan film icraatımızın 1 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Ortak yapım destekleri film icraatımız bakımından oldukça önemli, yabancı film yapımına destek için ülkemize geldiklerinde ülkemizi tanıtmaları şartıyla destek veriyoruz' dedi.

Sinema teşviklerinde değişiklikler olduğunu vurgulayan Özdenören 'kanun kapsamında bütün destekler geri ödemesiz olarak verilmeye başlandı. Festival ve yarışmaları destekliyoruz. Sinema olmayan şehirler ya da işletme sorunu yaşayan sinemalar var, bu konuda da destek veriyoruz. Sinema sanatçılarına da arşiv ve müze oluşturmada desteklerimiz mevcut' diye konuştu.

Söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Ömer Ümran Özdenören'e Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir tarafından plaket takdim edildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:39 Kaynak: İHA

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