Son Dakika Haberleri: Ömer ustanın televizyon tamiriyle geçen ömrü
Son Dakika Güncel Haber

Ömer ustanın televizyon tamiriyle geçen ömrü

1 saat önce

Siirt'te yaşayan 55 yaşındaki Ömer Gül, 15 metrekarelik dükkanında 6 çocuğunu televizyon tamirinden kazandığı kazançla büyüttü.

Ömer ustanın televizyon tamiriyle geçen ömrü, System.String[]
Siirt'te yaşayan 55 yaşındaki Ömer Gül, 15 metrekarelik dükkanında 6 çocuğunu televizyon tamirinden kazandığı kazançla büyüttü.
İzmir'de elektronik meslek kursunda işi öğrenen Gül, 40 yıldır 15 metrekarelik dükkanında televizyon tamiri yaparak geçimini sağlıyor.
6 çocuğunu televizyon tamirinden sağladığı kazançla büyüten Gül, 4 çocuğuna mesleğini öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.
Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır bu mesleği yaptığını, televizyon çıkmadan önce radyo, teyp, gramofon, kap gibi aletleri tamir ettiğini söyledi.

Mesleği elektronik aletleri boza boza öğrendiğini belirten Gül, "Siyah beyazdan renkli televizyona geçince bambaşka bir dünya gördük. Siyah beyazın zevki başkaydı. Eski hayat çok daha güzeldi." dedi.

Mesleğinde nice zorluklar çektiğini, ama şimdi çok mutlu ve huzurlu olduğunu anlatan Gül, 6 çocuğunu bu meslekten kazandığıyla büyüttüğünü dile getirdi.
Mesleğinin doktorunu olduğunu kaydeden Gül, şöyle konuştu:
"Bu meslek ne doyuran ne de aç bırakan bir meslektir. 20 ile 150 lira arasında tamir ücreti alıyorum. Çalışmaktan zevk alıyorum, çalışmadığım zaman sıkılıyorum. Oğlunun yeni ben de eski televizyonları tamir ediyorum. Teknoloji çok hızlı ilerliyor."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:29 Kaynak: AA
İzmir, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti Dilenciden çıkan para zabıtayı bile şoke etti İşten çıkarılan CHP eski İlçe Başkanı açlık grevine başladı Hindistan'da 4 erkek kardeş başarılarını kıskandıkları kıza tecavüz etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:40:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ömer ustanın televizyon tamiriyle geçen ömrü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]