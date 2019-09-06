Son Dakika Haberleri: Ömer yağmur: kayseri'ye iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz
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Ömer yağmur: kayseri'ye iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz

2 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Başkanı Ömer Yağmur, sezon öncesi yaptığı değerlendirmede, "Kayseri'ye iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz" dedi.

Ömer yağmur: kayseri'ye iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Başkanı Ömer Yağmur, sezon öncesi yaptığı değerlendirmede, "Kayseri'ye iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda devam eden Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek. Takımın son antrenmanından önce kulüp başkanı Ömer Yağmur, açıklamalarda bulundu. Kulüp başkanı Ömer Yağmur konuşmasında, "2019-2020 sezonu kulübümüze, şehrimize ve rakiplerimize hayırlı olsun. Umarım kazasız belasız bir sezon geçiririz. Şu an için transferi tamamladık. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ön elemeyi geçersek 1 transfer daha yapabiliriz. Bu sezon Kayseri'ye iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edeceklerini kaydeden Yağmur, "Sezon öncesi hazırlık turnuvası kapsamında 12 senedir düzenlediğimiz Erciyes Cup'ı bu sezon da düzenleyeceğiz. Bizi her zaman destekleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve sağlık sponsorumuz Memorial Kayseri Hastanesi'ne ile isim sponsorumuz Bellona firmasına teşekkür ediyoruz. Bize destekleyenleri utandırmamak adına güzel bir şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Ömer Yağmur, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:08 Kaynak: DHA
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