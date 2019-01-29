Ömerli Barajı'nda Atv Kazası: 1 Ölü
46 dakika önce
Ömerli Barajı'nda, ATV'lerin hem karada hem denizde hareket edebilen (amfibi) modeline binen üç arkadaştan biri boğularak yaşamını yitirdi.
Ömerli
Barajı'nda, ATV'lerin hem karada hem denizde hareket edebilen (amfibi) modeline binen üç arkadaştan biri boğularak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Onur Ç. (26) dün akşam iki arkadaşıyla birlikte Ömerli Barajı'nda gezintiye çıktı. ATV'nin suda devrilmesi sonucu, bir kişi yüzerek kurtulmayı başardı ve yardım istemeye gitti.
Kurtulan kişi bir süre sonra tekrar olay yerine geldi ve ATV'ye tutunarak hayatta kalan diğer arkadaşını beraberindekilerle kurtardı.
Ancak Onur Ç. bulunamayınca yetkililere haber verildi.
Dalgıçlar Onur Ç.'nin cesedini sudan çıkarırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:55 Kaynak: AA
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