Son Dakika Haberleri: Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu
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Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu

1 saat önce

Ömerli Barajı kenarında traktörle odun toplayan Barış Er, traktörün devrilmesiyle baraja düştü. Boğularak hayatını kaybeden Er'in daha önce traktör üzerinde ayakta odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı.

Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu, System.String[]

Ömerli Barajı kenarında traktörle odun toplayan Barış Er isimli şahıs traktörün devrilmesiyle baraja düştü. Boğularak hayatını kaybeden Er'in cesedini itfaiye ekipleri çıkardı.

Olay, Ömerli Barajı'nda bu sabah saatlerinde meydana geldi. Barış Er isimli şahıs orman kenarında iddiaya göre traktörle odun topluyordu. Odun toplama esnasında traktör baraj gölüne devrildi. Traktörde bulunan Barış Er, göl düştü. Bir süre sonra Barış Er gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası şahsın cesedini çıkardı. Şahsın cesedi ardından ceset torbasıyla güçlükle yukarı çıkarılarak Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Öte yandan, Barış Er'in daha önce traktör üzerinde odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Er, traktörün önünde ayakta durarak odunları götürüyor.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:30 Kaynak: İHA
İtfaiye, Ömerli, 3. Sayfa
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