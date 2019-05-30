Son Dakika Haberleri: Ömerli Barajı'nda traktörle odun toplayan bir kişi traktörün devrilip baraj gölüne düşmesiyle...
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Ömerli Barajı'nda traktörle odun toplayan bir kişi traktörün devrilip baraj gölüne düşmesiyle...

1 saat önce

Ömerli Barajı'nda traktörle odun toplayan bir kişi traktörün devrilip baraj gölüne düşmesiyle boğuldu.

Ömerli Barajı'nda traktörle odun toplayan bir kişi traktörün devrilip baraj gölüne düşmesiyle..., System.String[]
Ömerli Barajı'nda traktörle odun toplayan bir kişi traktörün devrilip baraj gölüne düşmesiyle boğuldu. İtfaiye ekipleri Barış E. isimli şahsın cesedini barajdan çıkararak, adli tıp morguna gönderdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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