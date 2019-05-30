Ömerli Barajı'nda traktörle odun toplayan bir kişi traktörün devrilip baraj gölüne düşmesiyle...
1 saat önce
Ömerli Barajı'nda traktörle odun toplayan bir kişi traktörün devrilip baraj gölüne düşmesiyle boğuldu.
Ömerli Barajı'nda traktörle odun toplayan bir kişi traktörün devrilip baraj gölüne düşmesiyle boğuldu. İtfaiye ekipleri Barış E. isimli şahsın cesedini barajdan çıkararak, adli tıp morguna gönderdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:20 Kaynak: İHA
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