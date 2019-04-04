Son Dakika Haberleri: Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Mazbatasını Aldı

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Ömerli Belediye Başkanı seçilen Hüsamettin Altındağ, mazbatasını aldı.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Ömerli Belediye Başkanı seçilen Hüsamettin Altındağ, mazbatasını aldı.

Altındağ, AK Parti İlçe Başkanı Zeki İpekşen ve partilerle Ömerli Adliyesine gelerek, yetkililerden mazbatasını aldı.

Türkiye'nin en tarafsız belediye başkanı olacağını kaydeden Altındağ, "Bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin ekmeğiyle oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:34 Kaynak: AA

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