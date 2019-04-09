Son Dakika Haberleri: Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ Görevine Başladı

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ Görevine Başladı

1 saat önce

AK Parti'den Ömerli Belediye Başkanı seçilen Hüsamettin Altındağ görevine başladı.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ Görevine Başladı, System.String[]
AK Parti'den Ömerli Belediye Başkanı seçilen Hüsamettin Altındağ görevine başladı.

AK Parti'den Ömerli Belediye Başkanı seçilen Altındağ, Ömerli Belediyesine gelişinde davul zurnalar eşliğinde büyük bir sevinçle karşılandı.

Makamına geçen Altındağ, bundan sonra sadece kendilerine oy veren seçmenin değil tüm Ömerlileri kucaklayacağını belirterek, vatandaşların gönüllerine dokunarak güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

Altındağ, "Arzumuz, isteğimiz budur. Ailemizden ve partimizden aldığımız örf, adet, gelenek budur. İnşallah tüm hemşehrilerimizi kucaklayarak güzel hizmetler vermeyi rabbim bizlere nasip eylesin. Bugün itibarıyla 'Ya Allah Bismillah' dedik. İnşallah bu sevgimiz, coşkumuz, muhabbetimiz insanlara yapacağımız hizmetlerle devam edecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:53 Kaynak: AA

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