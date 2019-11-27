Son Dakika Haberleri: Ömerli'de 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Ömerli'de 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

6 saat önce

Ömerli ilçesinde 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Ömerli'de 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı, System.String[]

Ömerli ilçesinde 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Ömerli ilçe Emniyet Amirliği ekipleri farklı mahkemelerce hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan 10 yıl hapis cezası bulunan L.U'yu yakaladı.

Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen L.U tutuklandı.

Ömerli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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