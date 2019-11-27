Son Dakika › Güncel › Ömerli'de 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
Ömerli'de 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
6 saat önce
Ömerli ilçesinde 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Ömerli ilçesinde 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Ömerli ilçe Emniyet Amirliği ekipleri farklı mahkemelerce hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan 10 yıl hapis cezası bulunan L.U'yu yakaladı.
Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen L.U tutuklandı.
"Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz 3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi